Ураган «Исайас» крушит США: ветер срывает крыши, а волны накрывают прибрежные районы

Ураган «Исайяс» обрушился на США — что известно о последствиях стихийного бедствия / © Associated Press

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В США мощный ураган «Исайяс» обрушился на американский штат Флорида в пятницу вечером. Стихия срывает крыши с зданий, валит деревья и вызывает масштабные отключения электроэнергии. Больше всего пострадали прибрежные районы.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Ураган достиг побережья Флориды вблизи города Дестин примерно в 20:30 по местному времени. На тот момент он имел вторую категорию опасности, а скорость ветра достигала 169 км/ч. Уже через полчаса она снизилась до 137 км/ч, однако непогода продолжала наносить ущерб.

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В городе Пенсакола сильный ветер сорвал крышу отеля Rest and Relax Inn. Осколки конструкции разлетелись вокруг здания, а деревья поблизости сильно раскачивались от порывов ветра.

В Крествью стихия повредила автозаправочную станцию Cumberland. На опубликованных кадрах видно, как сорванная крыша осталась искривленной над заправочными колонками.

На побережье мощные волны накрывали прилегающие территории. Охотник за штормами Эдгар О’Нил запечатлел, как вода сносила сараи и продвигалась в сторону прибрежных домов.

По данным PowerOutage.us, во Флориде и Алабаме без электроэнергии остались более 418 тысяч домов и предприятий. Больше всего отключений зафиксировано во Флориде — около 300 тысяч потребителей.

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Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасном повышении уровня воды на побережье между островом Дофин в Алабаме и Суванной во Флориде. В некоторых районах вода может подняться на 0,3–1,5 метра, если штормовой нагон совпадёт с приливом.

Местных жителей также предупредили о разрушительных порывах ветра, внезапных наводнениях и возможных длительных отключениях электроэнергии. В Южных Аппалачах существует угроза оползней.

Из-за непогоды закрыли аэропорты Пенсаколы и Дестина-Форт-Уолтон-Бич. Были отменены сотни авиарейсов.

«Исайяс» стал четвертым штормом с именем, достигшим США в этом сезоне, и первым ураганом атлантического сезона 2026 года.

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В то же время на другом побережье США тропический циклон «Рэйчел» вызвал мощные волны у берегов Калифорнии. На полуострове Лонг-Бич вода разрушила почти девять метров деревянной набережной и повредила прибрежный дом. Местные власти оценивают угрозу дальнейших разрушений и решают, нужна ли эвакуация.

Напомним, ранее у побережья американского штата Массачусетс были обнаружены обломки самолета Gulfstream G100, пропавшего во время медицинской эвакуации с Бермудских островов в Бостон. На борту находились шесть человек, их поиски продолжаются.

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