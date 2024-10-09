Ураган "Мильтон" в США приближается к Флориде: жителей призывают эвакуироваться (видео)

Так, ураган "Мильтон" приближается к Флориде. Жителей штата призывают срочно эвакуироваться.

Жуткие кадры обнародовали в Сети.

Ураган "Мильтон" в США приближается к Флориде

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отложил визит в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган "Милтон".

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Несмотря на ожидания, что перед выходом на сушу шторм ослабнет до третьей категории, он значительно расширится в размерах. Это означает, что опасные последствия стихии будут ощущаться на огромной территории.

По прогнозу Национальной метеорологической службы США, если "Милтон" сохранит свой курс, то станет самым мощным из бурявших в заливе Тампа за последний век ураганов.

В ожидании разрушительной стихии более 5,5 млн жителей западного побережья Флориды вынуждены были покинуть свои дома. Это одна из самых больших эвакуаций в истории штата. Шоссе во Флориде забиты, а на некоторых заправках заканчивается горючее.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что штат мобилизует беспрецедентные ресурсы для борьбы с последствиями урагана. В районах, которые могут быть затронуты штормом, были размещены более 20 поисково-спасательных групп. Кроме того, уже прибыли более 43 тысяч специалистов, которые будут возобновлять электроснабжение.

Также на дежурстве находятся около 5000 солдат Национальной гвардии. По словам ДеСантиса, вероятно, это величайшая мобилизация Нацгвардии перед штормом в истории Флориды.

К слову, накануне стало известно, что президент США Джо Байден отложил визит в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган "Милтон".