Ураганный ветер и гигантские волны: на Италию надвигается стихийное бедствие

Цунами / © Unsplash

Италия готовится к удару стихии именно в период, который по народному календарю считается холодным в году. На страну надвигается новый шторм, сопровождаемый сильными ветрами, интенсивными осадками и экстремально высокими волнами в открытом море.

Об этом пишет La Milano.

Традиционно конец января в Италии называют «на днях черного дрозда» (Giorni della Merla). Согласно легенде, птица с белыми перьями спряталась в дымоходе, чтобы спастись от лютых морозов, и вылетела оттуда 1 февраля уже почерневшей от сажи.

Однако в этом году природа идет вопреки традициям. Как объясняет метеоролог Лоренцо Тедичи, вместо арктического холода фиксируются мягкие погодные условия. Температурные аномалии достигают +2°C в Милане и Риме. Настоящая зима царит только в Восточной Европе — между Норвегией и Румынией.

Где будет самое опасное

Хотя итальянцам не угрожают морозы, им придется противостоять сильным ветрам и дождям.

На юге страны, особенно вокруг главных островов, будет доминировать мистраль. Порывы ветра будут достигать 90 км/ч на материковой части Сардинии и Сицилии, а в открытом море скорость будет превышать 100 км/ч.

Ожидается сильный шторм. Волны у берега будут высокими, а в открытом море их высота может достигать 7 метров.

Более всего пострадает западное побережье Сицилии, где возможны сильные штормовые приливы.

Подробный прогноз по дням

Пятница, 30 января. Этот день станет относительной передышкой перед бурей. В Тоскане и островах пройдут легкие дожди. Однако ветер уже будет усиливаться, особенно к вечеру. На севере страны сохранится солнечная погода с небольшим туманом.

Суббота, 31 января. Пик непогоды. Шторм будет свирепствовать между Сардинией и Сицилией.

Воскресенье, 1 февраля. Ситуация начнет постепенно улучшаться. Ветер и волны будут утихать, хотя утром возможны остаточные ливни, которые быстро сместятся в сторону Греции.

Впрочем, рано расслабляться: уже в понедельник синоптики прогнозируют приход новой системы низкого давления, которая принесет очередную порцию осадков и ветра на север и в центр Италии.

Напомним, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в связи с последствиями разрушительного циклона «Гарри», который пронесся по Калабрии, Сицилии и Сардинии, вызвав масштабные подтопления, оползни и разрушение инфраструктуры. Стихия сопровождалась ураганными ветрами, интенсивными ливнями и штормовыми волнами высотой до 9 метров, что привело к значительным повреждениям жилых домов, дорог, гостиниц, кафе и других коммерческих объектов.

Наибольшие потери понесла Сицилия, где, по предварительным оценкам властей, ущерб составляет от 740 миллионов евро и может вырасти до более 1,5 миллиарда евро. Особо критическая ситуация сложилась в туристическом центре Таормина, где повреждения инфраструктуры создают риски для туристического сезона и экономики региона. В городе Нишеме из-за масштабного оползня протяженностью около 4 километров было эвакуировано примерно 1,5 тысячи жителей, часть из которых временно разместили в спортивных комплексах, а дороги в районе перекрыты.

Итальянское правительство уже выделило 100 миллионов евро на первоочередную помощь пострадавшим регионам, а чрезвычайное положение введено сроком на 12 месяцев с возможностью продления. Власти также готовят отдельные решения по восстановлению и реконструкции разрушенной инфраструктуры. На фоне событий ученые еще раз обращают внимание, что климатический кризис усиливает интенсивность и частоту подобных стихийных явлений в Средиземноморском регионе.