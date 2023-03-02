Уральские поборники трезвости просят Медведева ввести "сухой закон": для себя

Во время визита в четверг, 2 марта, в Свердловскую область РФ к заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву обратились местные поборники трезвой жизни с призывом отказаться от алкоголя и ввести для себя "сухой закон", поскольку стране нужны "здравомыслящие руководители".

Заявление главы общественного движения "Трезвый УрФО" Андрея Тумашова цитирует портал It's my city.

“Предлагаю вам, дорогой Дмитрий Анатольевич, ввести так называемый сухой закон для себя. Это будет очень полезно и выгодно лично вам, вашему окружению и даже стране. Трезвость – сильный выбор. Пусть Господь его благословит на трезвую жизнь и не только его, но и президента заодно, всю высшую власть в России”, — говорится в обращении.

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Ранее этот активист написал ходатайство президенту России Владимиру Путину ввести "сухой закон" в целом Уральском федеральном округе, включающий Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области РФ. "Спаивание в УрФО по-прежнему зашкаливает, это нужно прекращать", — объяснил он свое обращение.

Тогда к предложению уральского активиста не прислушались.

Напомним, в свое время российский президент Владимир Путин назвал своего верного прихвостня Дмитрия Медведева главным алкоголиком России.

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