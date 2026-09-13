Алиса Вайдель / © Reuters

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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна пересмотреть социальные выплаты украинцам, а мужчины призывного возраста, по ее словам, должны вернуться в Украину.

Об этом Вайдель заявила в интервью немецким СМИ.

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По словам политика, речь идет, в частности, об украинцах, получающих в Германии Bürgergeld — базовую социальную помощь.

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«Это, конечно, касается и более миллиона украинцев, которые здесь и получают Bürgergeld. Ситуация действительно немыслима; она просто больше не является финансово устойчивой. Эти украинцы также должны вернуться – особенно молодые мужчины призывного возраста», – заявила Вайдель.

Она также утверждает, что в Германии находятся сотни тысяч украинских мужчин призывного возраста, часть которых якобы готова вернуться домой.

«Есть молодые мужчины призывного возраста — их сотни тысяч, — которые действительно охотно вернулись бы», — сказала представительница АдН.

Вайдель также призвала пересмотреть не только социальные выплаты украинцам, но и другие виды поддержки, связанные с войной.

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"Нам также придется пересмотреть вопрос выплат украинцам и всех видов поддержки, связанной с войной", - заявила она.

Напомним, что «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальт, более чем вдвое опередив партию канцлера Фридриха Мерца, а среди ее программных целей – сокращение поддержки Украины и восстановление связей с Россией.

Ранее сообщалось, что Алис Вайдель заявила о готовности политической силы добиваться выхода Германии из еврозоны в случае прихода к власти. По словам Вайдель, евро является нестабильной валютой, а экономическая ситуация в Германии к переходу на единую европейскую валюту была, по ее мнению, более благоприятной.

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