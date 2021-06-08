Уродливая коричневая пена окутывает Мраморное море у Стамбула и угрожает уничтожить экосистему: впечатляющие фото

Эксперты фиксируют массовую гибель рыбы и предупреждают о возможной вспышке таких заболеваний, как холера.

Толстый слой слизи водорослей, который местные называют "морскими соплями", продолжает распространяться Мраморным море у побережья Стамбула и грозит приблизиться к Черному морю. Через слизь страдает рыболовство и экосистема. Эксперты же называют причиной изменения климата и загрязнения воды.

Водолазы фиксируют массовую гибель рыбы из-за недостатка кислорода и говорят, что кораллы, устрицы, морские звезды, губки полностью врываются зеленым илом часто со смертельным исходом. В то же время уродливая коричневая пена выкашливается на поверхность, словно мокрота с больных легких, пишет Al Jazeera.

Мраморное море покрылось морской слизью (10 фото)

Экологи бьют тревогу и отмечают, что нынешняя вспышка морской слизи на территории Мраморного моря, что соединяет Черное и Эгейское моря, является крупнейшей в истории и разрушает экосистему самого населенного города Европы Стамбула и популярного среди отдыхающих Эгейского моря.

Распространение слизи связывают с повышением температуры моря и сбросом бытовых и промышленных отходов. Сильно индустриализованное море имеет особую экосистему, поскольку оно находится внутри страны, однако необработанные отходы и сельскохозяйственный сток выливаются прямо, вызывая высокий уровень азота и фосфора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти море от проблемы морской слизи, обвинив местную власть в плохой очистке сточных вод из городов, в частности из Стамбула.

Министр охраны окружающей среды Мурат Курум пообещал, что в течение следующих трех лет загрязнение будет уменьшено, сточные воды будут очищены эффективнее, а территория получит статус защищенной. Однако, по мнению тех, кто живет и работает вблизи моря, проблема не является новой, а существует еще с 2007 года, однако на нее недостаточно внимания.

Мустанфа Сари, декан факультета морского права университета Бандырма Онеди Ейлюль, заявил, что предупреждал о неизбежной вспышке слизи более года назад, но ничего не было сделано.

A huge mass of marine slime is blooming in #Turkey 's Marmara Sea



A thick, slimy layer of so-called 'sea snot' is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry. #MarmaraDenizi pic.twitter.com/aPZdp3oSw0 — Dailyaz (@ dailyaz1) June 8, 2021

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