Уродует лицо и вызывает паралич: врачи предупредили о вспышке древней болезни

В США зафиксировали внезапную вспышку проказы / © pexels.com

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В американском штате Флорида медики бьют тревогу из-за внезапной вспышки проказы — зафиксировали уже почти два десятка случаев заражения этой древней инфекцией. Больше всего от распространения болезни пострадал округ Бревард, где недавно обнаружили новых инфицированных среди местных пожилых жителей.

Об этом пишет UNILAD.

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Как распознать древнюю болезнь

Диагностирование проказы (болезни Хансена) является очень сложной задачей даже для опытных врачей, ведь инкубационный период бактерии может достигать невероятных 20 лет. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), для передачи инфекции требуется очень длительный и тесный контакт с нелеченным больным.

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Специалисты Кливлендской клиники выделяют целый ряд характерных симптомов, которые должны стать немедленным поводом для обращения к медикам. Среди главных признаков инфекции:

обесцвеченные, бледные, красные или отечные пятна на коже с приподнятыми краями;

безболезненные язвы на подошвах ног и красные подкожные узелки;

онемение конечностей и прогрессирующая мышечная слабость;

внезапная потеря бровей или ресниц, а также серьезные проблемы со зрением.

Несмотря на то, что проказа считается редким явлением для Соединенных Штатов (как правило, там фиксируют около 225 случаев в год), глобальная статистика остается тревожной. Ежегодно в мире эту страшную болезнь диагностируют у более 200 тысяч человек.

При чем здесь броненосцы и статистика распространения

Причины внезапной вспышки заболеваемости во Флориде до сих пор остаются предметом острых научных дискуссий. Эксперты CDC отмечают, что в южных регионах США некоторые дикие броненосцы являются природными носителями бактерий проказы, поэтому теоретически эти животные способны передавать инфекцию людям.

Впрочем, риск такого зоонозного заражения остается крайне низким, и большинство контактирующих с броненосцами людей не инфицируются. На начало августа Департамент здравоохранения Флориды уже подтвердил 19 случаев в штате.

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Чем чревато отсутствие лечения

Современная медицина сделала огромный шаг вперед по сравнению с прошлыми веками, поэтому в 2026 году проказа является абсолютно излечимой болезнью. Для полного выздоровления пациентам достаточно вовремя обратиться к врачу и пройти правильный курс антибиотикотерапии.

Однако игнорирование проблемы может привести к катастрофическим последствиям для организма человека. Если болезнь пустить на самотек, бактерии начинают безвозвратно разрушать нервную систему, что непременно приводит к параличу рук и ног.

Впоследствии у нелеченных больных наблюдается укорочение пальцев на конечностях, появление незаживающих хронических язв, а также ужасное искажение формы носа. В отдельных запущенных случаях инфекция способна полностью и навсегда лишить человека зрения.

Несмотря на жуткие симптомы, медики спешат успокоить общество и развенчивают старый миф о высокой заразности проказы. Научно доказано, что 95% населения планеты обладают крепким природным иммунитетом и вообще не чувствительны к бактериям, вызывающим эту болезнь.

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Напомним, в мире распространяется вспышка смертельной болезни. Вирус Эбола уже добрался до Европы, где заболел врач, вернувшийся с гуманитарной миссии в Африке.

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