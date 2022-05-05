Уроки войны: украинские военные еще смогут научить британских солдат — министр обороны Великобритании

Глава британского оборонного ведомства высоко оценил опыт, который получают украинские военные, "охотясь" на российские танки и самолеты с помощью западного оружия.

Посетив военные учения в Финляндии, в которых принимают участие британские солдаты, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о ценном опыте украинских военнослужащих, которым они смогут поделиться после войны.

Об этом сообщает The Telegraph,

"Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, безусловно, можно предусматривать, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", – заявил министр.

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По словам министра обороны Британии, полезными для британских вооруженных сил будут уроки, извлеченные из "охоты" на российские танки и самолеты, устраиваемые украинскими военными с помощью западного оружия.

Он также отметил украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны и то, как украинские силы использовали слабость России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что передаст Украине еще больше танков, бронированных машин, а также новые противокорабельные ракеты.

Британия официально подтвердила, что передаст Украине противокорабельные ракеты

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