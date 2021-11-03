Уроженка Черновцов победила на выборах в городской совет Нью-Йорка

Инна Верникова до 12 лет жила и ходила в школу в Черновцах, после чего с семьей эмигрировала в США.

В Нью-Йорке на выборах в муниципальный совет одержала победу 37-летняя уроженка Черновцов Инна Верникова (Inna Vernikov).

Об этом сообщает Голос Америки.

Успешная адвокат по делам брака и иммиграции Инна Верникова победила в 48-м округе и стала членом городского совета Нью-Йорка. Инна баллотировалась в депутаты от Республиканской партии.

На прошлых президентских выборах она голосовала за Дональда Трампа, в то время как жители Нью-Йорка поддерживают преимущественно демократов.

Кто такая Инна Верникова

Инна Верникова до 12 лет жила и ходила в школу в Черновцах, после чего с семьей эмигрировала в США.

Как сообщает detaly.co.il, Инна Верникова училась в 41-й школе Черновцов – первой общеобразовательной еврейской школе Украины.

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После приезда в США Инна училась в Барух-колледже. В юридической школе штата Флорида Инна была президентом Ассоциации еврейских студентов-юристов и убедила администрацию своего университета перенести традиционную церемонию вручения выпускных дипломов с субботы на воскресенье.

Она рассказывает, что мечтала стать адвокатом с самого детства.

"Каждый раз, когда я видела какую-то несправедливость, у меня возникало ощущение, что я должен это исправить", — отмечает новоиспеченная депутат.

По ее словам, решение баллотироваться приняла после того, как в своей машине на Бруклинском мосту подверглась нападению хулиганов во время акции протеста Black Lives Matter.

Теперь женщина должна прекратить свою юридическую практику. Депутатам в Нью-Йорке платят деньги, и Инна говорит, что теперь будет зарабатывать значительно меньше. Однако это ее не пугает, ведь Верникова уверяет, что шла в политику не ради собственного обогащения, а чтобы изменить город к лучшему. Во время пандемии она работала волонтером в местной столовой.

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