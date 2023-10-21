Урсула фон дер Ляен рассказала, чем похожи ХАМАС и Россия

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ХАМАС и агрессорка Россия похожи друг на друга. Ведь суть режимов одна и та же.

Об этом она сказала во время лекции в Гудзонском институте, сообщает FREEДОМ.

По ее словам, как президент-диктатор РФ России Путин пытается стереть Украину с лица земли, так и ХАМАС при поддержке Ирана хочет уничтожить земли Израиля.

"Иран, покровитель ХАМАС, только хочет подлить масла в огонь хаоса. Россия — покупатель оружия в Иране — внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС схожи", — высказалась фон дер Ляен.

Страна-агрессорка и террористическое движение намеренно выбирают в жертвы гражданских лиц, включая детей, добавляет глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляен заявила, что Евросой и Соединенными Штатами предстоит ускорить победу Украины в войне, которую развязала РФ, путем оказания ей помощи.

Напомним, также Фон дер Ляен рассказала, откуда боевики ХАМАС получают оружие. По ее словам, большинство военной техники, а это 93%, которые сейчас имеют боевики, поставляется из Ирана.

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