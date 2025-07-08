Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия: кого она в этом обвиняет

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Европарламент рассматривает вотум недоверия против президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за скандала вокруг переписки с Pfizer и подозрений в политических злоупотреблениях.

Об этом пишет FOCUS online.

В своей речи перед парламентом она предупредила об угрозах для европейской демократии и охарактеризовала нынешнюю ситуацию как «борьбу между демократией и иллиберализмом».

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Инициатором вотума недоверия стал румынский евроскептик, депутат Европарламента Георге Пипереа. Он обосновал свое обращение скандалом вокруг обмена сообщениями фон дер Ляйен с генеральным директором фармкомпании Pfizer во время пандемии коронавируса, а также якобы вмешательством ЕС в президентские выборы в Румынии.

В своей речи Пипереа предупредил о возможном злоупотреблении властью и заверил, что «ни один гражданин Восточной Европы не хочет повторить времена Советского Союза».

Однако, как ожидается, вотум недоверия не получит необходимой поддержки в парламенте, поскольку для его одобрения требуется две трети голосов. Крупнейшие фракции Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП) Урсулы фон дер Ляйен и социал-демократы — уже заявили о намерении голосовать против.

Если же вотум недоверия неожиданно будет принят, это будет означать отставку не только фон дер Ляйен, но и всей Еврокомиссии.

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Напомним, ранее мы писали о том, Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге поддержал Украину.