За январь-ноябрь 2025 года совокупный ущерб от экономических преступлений в РФ составил около 4 млрд долларов США. Больше всего правоохранители зафиксировали случаи мошенничества, присвоения и растраты имущества, а также незаконных финансовых операций.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины

В то же время основная часть финансовых потерь приходится на хищение бюджетных средств и злоупотребления в крупных компаниях, в том числе имеющих тесные связи с государством. По оценкам, около 70% выявленных экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, что свидетельствует о существовании масштабных и устойчивых преступных схем.

Преступления все чаще сосредотачиваются вокруг крупных денежных потоков, которые находятся под контролем государственных структур или связанных с ними корпораций. Важную роль в сохранении высокого уровня экономической преступности играет коррупция в органах власти.

Больше коррупционных нарушений зафиксировано в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и военно-промышленного комплекса. Аналитики отмечают, что рост убытков на фоне стабильного количества дел указывает на глубокие структурные проблемы российской экономики.

Концентрация финансовых ресурсов в государственном и корпоративном секторах, слабый контроль их использования и высокие коррупционные риски снижают инвестиционную привлекательность России даже для так называемых «дружественных» стран и усиливают зависимость экономики от административного распределения средств вместо рыночных механизмов.