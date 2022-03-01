Ущерб российских миллиардеров вырос более чем вдвое после вторжения России в Украину

21 самый богатый человек России в этом году вместе потерял 84 млрд дол.
Состояния богатейших людей России терпят ущерб на фоне массовой распродажи рынка, поскольку западные страны вводят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Business Insider.
По данным Bloomberg Billionaires Index, 21 самый богатый человек России в этом году вместе потерял 84 млрд дол. Их финансовые потери выросли более чем вдвое с начала российского вторжения в Украину: та же группа миллиардеров потеряла общую сумму 39 млрд долл. только за один день после вторжения, в результате чего фондовый рынок страны на прошлой неделе упал на 50%.
Потрясения на рынке побудили центральный банк РФ остановить торги на Московской бирже, чтобы остановить дальнейшее падение. Несмотря на это, состояние российских миллиардеров продолжало подвергаться давлению, поскольку некоторые из их компаний зарегистрированы в других странах мира.
Больше всего среди российских миллиардеров потерял председатель правления "Лукойла" Вагит Алекперов, который в этом году потерял 14 млрд долл. – 60% своего капитала – после того, как стоимость акций компании на Лондонской фондовой бирже упала примерно на 80%. По данным Bloomberg, сейчас состояние Алекперова составляет 8,8 млрд дол.
По данным Bloomberg, самый богатый известный человек России Владимир Потанин потерял 6,2 млрд дол. и теперь имеет состояние в 24,7 млрд дол. Цена акций "Норильского никеля", президентом которой является Потанин, на Лондонской фондовой бирже упала на 56%.
Президент Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов вообще выбыл из списка миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Андрей Мельниченко – единственный российский миллиардер, который на сегодняшний день достиг прибыли в этом году. По данным Bloomberg, его состояние в значительной степени получено от частной компании по производству удобрений EuroChem и компании по энергетическому углю SUEK.
Еще до вторжения России в Украину США и Великобритания уже ввели санкции против российских олигархов и членов их семей. Среди попавших под санкции Британии был олигарх Геннадий Тимченко, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Его состояние сейчас составляет 11,1 млрд дол. после понижения на 11,3 млрд дол. в этом году.
Вот разбивка десятки самых богатых людей России, их капитал и то, как изменилось их состояние в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
- Владимир Потанин – 24,7 – -6,20 млрд дол.
- Алексей Мордашов – 21,9 – -6,94 млрд дол.
- Леонид Михельсон – 21,5 – -10,9 млрд дол.
- Владимир Лисин – 20,8 – -7,19 млрд дол.
- Алишер Усманов – 19,7 – -1,59 млрд дол.
- Андрей Мельниченко – 19,5 – +1,99 млрд дол.
- Виктор Вексельберг – 16,9 – –1,58 млрд дол.
- Роман Абрамович – 13,7 – –4,29 млрд дол.
- Михаил Прохоров – 13,5 – -0,45 млрд дол.
- Сулейман Керимов – 11,3 – -3,93 млрд дол.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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