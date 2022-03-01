Ущерб российских миллиардеров вырос более чем вдвое после вторжения России в Украину

Ущерб российских миллиардеров вырос более чем вдвое после вторжения России в Украину

21 самый богатый человек России в этом году вместе потерял 84 млрд дол.

Состояния богатейших людей России терпят ущерб на фоне массовой распродажи рынка, поскольку западные страны вводят санкции против РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Business Insider.

По данным Bloomberg Billionaires Index, 21 самый богатый человек России в этом году вместе потерял 84 млрд дол. Их финансовые потери выросли более чем вдвое с начала российского вторжения в Украину: та же группа миллиардеров потеряла общую сумму 39 млрд долл. только за один день после вторжения, в результате чего фондовый рынок страны на прошлой неделе упал на 50%.

Потрясения на рынке побудили центральный банк РФ остановить торги на Московской бирже, чтобы остановить дальнейшее падение. Несмотря на это, состояние российских миллиардеров продолжало подвергаться давлению, поскольку некоторые из их компаний зарегистрированы в других странах мира.

Больше всего среди российских миллиардеров потерял председатель правления "Лукойла" Вагит Алекперов, который в этом году потерял 14 млрд долл. – 60% своего капитала – после того, как стоимость акций компании на Лондонской фондовой бирже упала примерно на 80%. По данным Bloomberg, сейчас состояние Алекперова составляет 8,8 млрд дол.

По данным Bloomberg, самый богатый известный человек России Владимир Потанин потерял 6,2 млрд дол. и теперь имеет состояние в 24,7 млрд дол. Цена акций "Норильского никеля", президентом которой является Потанин, на Лондонской фондовой бирже упала на 56%.

Президент Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов вообще выбыл из списка миллиардеров, сообщает Bloomberg.

Андрей Мельниченко – единственный российский миллиардер, который на сегодняшний день достиг прибыли в этом году. По данным Bloomberg, его состояние в значительной степени получено от частной компании по производству удобрений EuroChem и компании по энергетическому углю SUEK.

Еще до вторжения России в Украину США и Великобритания уже ввели санкции против российских олигархов и членов их семей. Среди попавших под санкции Британии был олигарх Геннадий Тимченко, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Его состояние сейчас составляет 11,1 млрд дол. после понижения на 11,3 млрд дол. в этом году.

Вот разбивка десятки самых богатых людей России, их капитал и то, как изменилось их состояние в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.