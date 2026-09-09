Ушаков назвал США "рецепт" завершения войны: Сибига жестко ответил на это

Юрий Ушаков / © Getty Images

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Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты якобы могли бы поскорее завершить войну в Украине, если бы прекратили любую помощь Киеву.

Об этом он сказал в ответ на вопросы российского пропагандиста Павла Зарубина из «Известий». Видео с заявлением Ушакова было опубликовано 9 сентября.

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«Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — сказал Ушаков.

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Так он ответил на вопрос, что именно США могли бы сделать для скорейшего завершения боевых действий в Украине.

На уточнение, обсуждали ли американскую помощь Украине во время недавнего разговора Трампа с Путиным отдельно, Ушаков ответил, что разговор президентов был закрыт.

В то же время представитель Кремля заявил, что при президентстве Трампа военная помощь Украине, по его мнению, «заметно снизилась» по сравнению с двумя предыдущими президентскими каденциями в США. По словам Ушакова, тогда поддержка Киева носила «массированный характер».

Сибига: Россию от иллюзий может лишить только более сильное давление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Ушакова в соцсети X.

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Он отметил, что призыв прекратить американскую поддержку Украины фактически демонстрирует подлинные намерения России.

По словам Сибиги, Москва стремится не к настоящей дипломатии, а к продолжению войны.

«Русские элиты существуют в параллельном мире, рядом со своим руководителем. Они предпочитают тщетно пожертвовать сотнями тысяч своих людей как пушечным мясом и довести свою экономику до свободного падения, чем закончить войну, которую не могут выиграть. Лишь более сильное давление может лишить Россию иллюзий и наконец-то привести ее за стол переговоров», — заявил глава МИД Украины.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее высказался в отношении Украины. Он сказал, что она должна стать «буферной зоной» и повторил российские требования по поводу будущего украинской власти и пригрозил Европе словами Путина о возможной войне с РФ.

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