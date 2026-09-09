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Ушаков назвал США "рецепт" завершения войны: Сибига жестко ответил на это
Заявление помощника Путина прозвучало на фоне поездок в Москву и Киев спецпредставителей президента США Дональда Трампа.
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты якобы могли бы поскорее завершить войну в Украине, если бы прекратили любую помощь Киеву.
Об этом он сказал в ответ на вопросы российского пропагандиста Павла Зарубина из «Известий». Видео с заявлением Ушакова было опубликовано 9 сентября.
«Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — сказал Ушаков.
Так он ответил на вопрос, что именно США могли бы сделать для скорейшего завершения боевых действий в Украине.
На уточнение, обсуждали ли американскую помощь Украине во время недавнего разговора Трампа с Путиным отдельно, Ушаков ответил, что разговор президентов был закрыт.
В то же время представитель Кремля заявил, что при президентстве Трампа военная помощь Украине, по его мнению, «заметно снизилась» по сравнению с двумя предыдущими президентскими каденциями в США. По словам Ушакова, тогда поддержка Киева носила «массированный характер».
Сибига: Россию от иллюзий может лишить только более сильное давление
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Ушакова в соцсети X.
Он отметил, что призыв прекратить американскую поддержку Украины фактически демонстрирует подлинные намерения России.
По словам Сибиги, Москва стремится не к настоящей дипломатии, а к продолжению войны.
«Русские элиты существуют в параллельном мире, рядом со своим руководителем. Они предпочитают тщетно пожертвовать сотнями тысяч своих людей как пушечным мясом и довести свою экономику до свободного падения, чем закончить войну, которую не могут выиграть. Лишь более сильное давление может лишить Россию иллюзий и наконец-то привести ее за стол переговоров», — заявил глава МИД Украины.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее высказался в отношении Украины. Он сказал, что она должна стать «буферной зоной» и повторил российские требования по поводу будущего украинской власти и пригрозил Европе словами Путина о возможной войне с РФ.