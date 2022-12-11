Ушел под воду случайно: в США утонул в собственном авто 34-летний житель Тернополя

Ежедневно в Украине увеличивается количество людей, считающихся пропавшими без вести.
В США в собственном автомобиле в реке Сент-Клер утонул 34-летний уроженец Тернополя Роман Попиль.
Об этом сообщает издание "Тернополяне".
Как сообщает источник со ссылкой на данные департамента шерифа округа Сент-КлерЖ, автомобиль Романа Audi A6 2014 года выпуска съехал в Северный канал реки Сент-Клер с рампы парома острова Харсенс.
"Это ужасный несчастный случай случился с нашим самым веселым и жизнерадостным другом. Страшная неожиданная потеря", — говорится в сообщении друзей Романа.
Правоохранители городка Клей Майкл Коуч доложили, что по результатам предварительного расследования мужчина ушел под воду случайно, в результате несчастного случая.
Водолазы округа Сент-Клер вытащили мужчину из затопленного транспортного средства. Его доставили в районную больницу, где констатировали смерть.
Напомним, осенью в Запорожской области двое мужчин отправились рыбачить, но трагически погибли. Их тела извлекли из реки Днепр после 5-дневного розыска.
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