Ушел под воду случайно: в США утонул в собственном авто 34-летний житель Тернополя

Ежедневно в Украине увеличивается количество людей, считающихся пропавшими без вести.

В США в собственном автомобиле в реке Сент-Клер утонул 34-летний уроженец Тернополя Роман Попиль.

Об этом сообщает издание "Тернополяне".

Как сообщает источник со ссылкой на данные департамента шерифа округа Сент-КлерЖ, автомобиль Романа Audi A6 2014 года выпуска съехал в Северный канал реки Сент-Клер с рампы парома острова Харсенс.

"Это ужасный несчастный случай случился с нашим самым веселым и жизнерадостным другом. Страшная неожиданная потеря", — говорится в сообщении друзей Романа.

Правоохранители городка Клей Майкл Коуч доложили, что по результатам предварительного расследования мужчина ушел под воду случайно, в результате несчастного случая.

Водолазы округа Сент-Клер вытащили мужчину из затопленного транспортного средства. Его доставили в районную больницу, где констатировали смерть.

Напомним, осенью в Запорожской области двое мужчин отправились рыбачить, но трагически погибли. Их тела извлекли из реки Днепр после 5-дневного розыска.

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