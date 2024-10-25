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Усик предложил Трампу продемонстрировать свое влияние на Путина неожиданным образом

Усик предложил Трампу продемонстрировать свое влияние на Путина неожиданным образом

Александр Усик / Фото: Associated Press

Всемирно известный боксер попросил экс-президента США помочь освободить из плена защитников "Азовстали".

Украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO, предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу продемонстрировать свое влияние на президента РФ Владимира Путина и помочь освободить украинцев из российского плена.

Об этом он написал в сети X.

Обращаясь к стендаперу Джо Рогану, Усик попросил его передать Дональду Трампу, который появляется в его подкасте, такую просьбу.

"Если господин президент [т.е. 45-й президент США Дональд Трамп] настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением, Александр”, – подчеркнул он.

Боксер Александр Усик обратился с просьбой к Трампу / ©
Боксер Александр Усик обратился с просьбой к Трампу

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имел "хорошие отношения" с диктатором РФ Владимиром Путиным. Мол, во времена его президентства "никогда не угрожала война". Также он заявил, что сказал бы Путину "никогда не лезть в Украину".

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