Усиленные тренировки и российские солдаты возле ТЦ в Мозыре: какую военную активность зафиксировали в Беларуси за сутки

На территории Беларуси продолжает сохраняться опасность для Украины.

В Беларуси продолжают фиксировать военную активность. За сутки, 20 августа, там заметили активность белорусских вертолетов, движение бронетехники, грузовиков и видели российских солдат.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 сообщил "Беларуски Гаюн".

Мониторинговая группа зафиксировала полет Ми-8 ВВС РБ в 12:50 с аэродрома "Барановичи" на юго-восток. Этот же самолет двигался в 19:50 по направлению аэродром "Барановичи" – Восток.

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В 13:20 на аэродроме "Мачулищи" сел вертолет Ми-8 ВВС РБ. На полигоне "Уручье" 120 омбр (Минский район) проходили усиленные тренировки.

Также Ми-8 ВВС РБ также был замечен в 19:15 в Минске. А в 16:00 в Мозыре у ТЦ "Global Market" видели солдат ВС РФ.

В 16:40 в Бресте по направлению Берестейское шоссе – Варшавское кольцо двигались тентовый Урал с гаубицей 2А18 Д-30 и БРДМ-4 (бронированная разведывательно-дозорная машина) ВС РБ.

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По трассе М10, Лунинец — Микашевичи (Лунинецкий район), ехали в 17:00 два грузовика белорусской армии. Кроме того, в 18:20 зафиксировали движение МАЗ ВС РБ на трассу М12, Кобрин – Малорита.

В 19:25 с Коссово (Ивацевичский район) на северо-восток летели вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ.

Напомним, эксперт заявил о ракетной угрозе для Киева со стороны Беларуси.

Кроме того, Беларусь стягивает к границе с Украиной танки, полевые кухни и перевозит солдат.

Как сообщалось, Лукашенко заверил, что не будет нападать на Украину и не будет обстреливать мирные города.

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