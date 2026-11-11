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Усилит ли Ирландия правила для украинских мужчин после визита Зеленского: премьер ответил
Ирландия пока не будет ужесточать правила для украинских мужчин и отправлять их домой.
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заверил, что не намерен преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста и усиливать ограничения по ним.
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии.
«Мы не предполагаем, что будут разные пути, когда мы будем людей убеждать и отправлять людей назад (в Украину — Ред.)», — сказал он.
Михал Мартин уточнил, что в Ирландии подавляющее большинство украинцев — женщины с детьми, которые спасались от российских атак.
«Владимир (Зеленский — Ред.) год назад сказал мне, что украинская экономика, украинское восстановление будет зависеть от количества вернувшихся людей. Это очень важная дискуссия. Мы продолжим работать с украинским правительством по этим вопросам», — добавил ирландский премьер.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ирландию заявил, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.