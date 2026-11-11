Усилит ли Ирландия правила для украинских мужчин после визита Зеленского: премьер ответил

Общение Владимира Зеленского и Михаила Мартина из медиа

Реклама

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заверил, что не намерен преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста и усиливать ограничения по ним.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии.

Реклама

«Мы не предполагаем, что будут разные пути, когда мы будем людей убеждать и отправлять людей назад (в Украину — Ред.)», — сказал он.

Реклама

Михал Мартин уточнил, что в Ирландии подавляющее большинство украинцев — женщины с детьми, которые спасались от российских атак.

«Владимир (Зеленский — Ред.) год назад сказал мне, что украинская экономика, украинское восстановление будет зависеть от количества вернувшихся людей. Это очень важная дискуссия. Мы продолжим работать с украинским правительством по этим вопросам», — добавил ирландский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ирландию заявил, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.

Новости партнеров

Новости партнеров