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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Усилит ли Ирландия правила для украинских мужчин после визита Зеленского: премьер ответил

Ирландия пока не будет ужесточать правила для украинских мужчин и отправлять их домой.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Общение Владимира Зеленского и Михала Мартина с медиа

Общение Владимира Зеленского и Михаила Мартина из медиа

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заверил, что не намерен преследовать украинских мужчин мобилизационного возраста и усиливать ограничения по ним.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Ирландии.

«Мы не предполагаем, что будут разные пути, когда мы будем людей убеждать и отправлять людей назад (в Украину — Ред.)», — сказал он.

Михал Мартин уточнил, что в Ирландии подавляющее большинство украинцев — женщины с детьми, которые спасались от российских атак.

«Владимир (Зеленский — Ред.) год назад сказал мне, что украинская экономика, украинское восстановление будет зависеть от количества вернувшихся людей. Это очень важная дискуссия. Мы продолжим работать с украинским правительством по этим вопросам», — добавил ирландский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Ирландию заявил, что все украинские мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине.

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