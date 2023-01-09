Усилия Путина разделить Запад из-за Украины проваливаются — The New York Times

Западные государства в целом едины в поддержке Украины в войне и даже расширили эту поддержку больше, чем ожидали многие аналитики.

Предложение о прекращении огня, которое, казалось бы, было направлено на раскол единства Запада, встретило эскалацию там.

Об этомпишет The New York Times.

"Уже не впервые российские лидеры задумывались о возможности деэскалации боевых действий в Украине, на этот раз в форме 36-часового прекращения огня, которое должно было состояться в минувшие выходные. Но по уже знакомой схеме западные и украинские лидеры в целом отклонили это предложение, назвав ее циничная попытка создать пространство для пополнения российских сил", — отмечает источник.

Аналитики обычно разделяют эту точку зрения, говоря, что такие предложения обычно поступают тогда, когда пауза принесет наибольшую пользу позиции России на поле боя, а не тогда, когда они могут способствовать мирным переговорам или помогать гражданскому населению.

Конечно, даже когда президент России Владимир Путин пообещал одностороннюю паузу в некоторых районах, на месте было мало этого, потому что бои продолжались в обычном режиме.

"Это предложение также, вероятно, было задумано как акт пропаганды, направленный на российскую общественность и, в частности, на лидеров Православной Церкви, на поддержку которых рассчитывает Кремль. Москва, представившая себя защитником православных христиан Украины, заявила, что прекращение огня преследовало цель уберечь мирных жителей во время православного Рождества", — отмечает The New York Times.

Неоднократные, хотя и редко подтверждаемые заявления Путина о примирении отражают измерение этой войны: надежды главы Кремля сломать поддержку Украины Западом, сыгравшую важную роль в сдерживании вторжения.

Лидеры Украины рассматривают углубление финансовой и военной поддержки Запада как фронт, практически такой же важный, как и любой другой на поле боя. Эта поддержка предотвратила украинский экономический коллапс, обеспечивала украинские силы вооружением, и помогла остановить некогда стремительное продвижение России.

В то же время, западные экономические антироссийские санкции ограничивают ее способность вести войну и ослабляют позиции Путина внутри страны.

"Другими словами, поддержка Запада помогла превратить то, что Путин планировал как скорую победу России, в дорогой и неопределенный шаг. Поэтому он ищет любую возможность сломать эту поддержку. Это включает жесты в сторону дипломатии, которые направлены, по крайней мере частично, на то., чтобы вызвать разногласия между странами Запада и в их внутренней политике по поводу войны", — пишет NYT.

Москва пыталась изобразить украинских лидеров как препятствие миру, надеясь, что некоторые европейские лидеры или оппозиционные партии в конечном итоге согласятся с этим и снизят свою поддержку военных усилий Украины или будут давить на ее столицу, чтобы там согласились на прекращение огня и мирные переговоры. А на фоне того, что российские войска все еще содержат значительные территории Украины, мирные переговоры сейчас способствовали бы укреплению позиций Кремля.

Между тем, в Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, как Россия пытается оправдаться за геноцид против Украины.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как проходили переговоры между Украиной и Россией.

По словам советника, в Кремле действительно думали, что здесь воюет только "Азов", "Айдар" или "Торнадо" и если эти подразделения уничтожить, то никто не будет сопротивляться.

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