"Ускорят свой коллапс": эксперты спрогнозировали, объявят ли в России всеобщую мобилизацию

После заявлений о проведении "референдумов", в России могут заявить о всеобщей мобилизации. Ведь российские захватчики могут считать огненное влияние на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей и "ЛДНР" посягательством на "свои" территории.

Однако объявлением мобилизации РФ только ускорит свой коллапс.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Чернык.

"Такое (объявление мобилизации в РФ – ред.) может произойти. Надо понимать, что мы должны к этому быть готовыми. Они терпят стратегическое поражение. Этим, мобилизацией, они только ускорят свой коллапс", – сказал Чернык.

В то же время экс-замглавы ЦИК Андрей Магера написал в Сети, что целью "референдумов" является увеличение количества сил оккупантов и дальнейшая мобилизация.

"Думаю, одной из основных целей потенциального "референдума" на оккупированных Московией украинских территориях является увеличение числа пушечного мяса через автоматическую выдачу паспортов РФ украинским мужчинам, дальнейшую мобилизацию в вооруженные силы РФ и отправление на фронт", – говорится в сообщении Магеры.

Напомним, в России в Уголовный кодекс внесли понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Мобилизация в России и приказ олигархам: на что пойдет Путин из-за провала в Украине - Роман Свитан

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