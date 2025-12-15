- Дата публикации
Условия для окончания войны в Украине: Мерц назвал пять основных целей переговоров
Фридрих Мерц сформулировал, как должно выглядеть мирное урегулирование.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал пять ключевых целей переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом шла речь во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря.
«Впервые с начала полномасштабной войны перемирие становится мыслимым», — сказал Мерц.
Он наметил пять основных целей, которых, по его словам, необходимо достичь в ходе переговоров по завершению войны в Украине.
Первой целью он назвал установление мира, обеспечивающего сохранение суверенитета Украины.
Вторым пунктом Мерц подчеркнул необходимость того, чтобы мир был подкреплен существенными гарантиями безопасности со стороны США и стран Европы.
Третьим условием, по словам политика, должна стать совместная разработка условий мира с участием всех сторон, в том числе США и европейских партнеров.
Мерц подчеркнул, что достигнутые договоренности не должны ослаблять единство и силу НАТО и Европейского Союза.
Пятой целью он назвал сохранение европейской перспективы Украины, а также создание условий для ее послевоенного обновления.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о конфискации замороженных активов РФ и использовании их в качестве обеспечения для предоставления Украине репарационного кредита должен стать четким сигналом для Москвы о необходимости прекращения агрессии.