Мир
635
Условия для окончания войны в Украине: Мерц назвал пять основных целей переговоров

Фридрих Мерц сформулировал, как должно выглядеть мирное урегулирование.

Вера Хмельницкая
Условия для окончания войны в Украине: Мерц назвал пять основных целей переговоров

Канцлер Германии, Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал пять ключевых целей переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом шла речь во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря.

«Впервые с начала полномасштабной войны перемирие становится мыслимым», — сказал Мерц.

Он наметил пять основных целей, которых, по его словам, необходимо достичь в ходе переговоров по завершению войны в Украине.

  1. Первой целью он назвал установление мира, обеспечивающего сохранение суверенитета Украины.

  2. Вторым пунктом Мерц подчеркнул необходимость того, чтобы мир был подкреплен существенными гарантиями безопасности со стороны США и стран Европы.

  3. Третьим условием, по словам политика, должна стать совместная разработка условий мира с участием всех сторон, в том числе США и европейских партнеров.

  4. Мерц подчеркнул, что достигнутые договоренности не должны ослаблять единство и силу НАТО и Европейского Союза.

  5. Пятой целью он назвал сохранение европейской перспективы Украины, а также создание условий для ее послевоенного обновления.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о конфискации замороженных активов РФ и использовании их в качестве обеспечения для предоставления Украине репарационного кредита должен стать четким сигналом для Москвы о необходимости прекращения агрессии.

635
