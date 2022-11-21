Условия не устраивают каждого четвертого: украинцы рассказали, где и за чей счет они живут в Польше

В Польше за средства государства живут только 5% украинских беженцев, большинство из них — платит аренду за свой счет.

Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно опросу, 58% украинцев снимают жилье за свой счет, 22% — обеспечивают жильем работодатели. Только 5% Польша покрывает жилье; 10% респондентов говорят, что их приютили поляки в своем жилье, которым правительство платит компенсацию.

Еще 5% ответили, что живут благодаря помощи благотворительных организаций.

По данным Gremi Persona, ныне польские работодатели конкурируют между собой за украинских гастарбайтеров, а потому пытаются поощрить их жильем.

"Несмотря на то, что Польша создала больше государственных программ для проживания беженцев среди всех европейских стран, мы видим, что абсолютное большинство украинцев решает жилищные вопросы за свой счет. Однако наиболее выгодный вариант — проживание за средства предприятия", — пояснила Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Также, как показал опрос, больше всего граждан, 52%, живет в квартирах, а меньше всего, 4%, в гостиницах.

10% беженцев живут у поляков, приютивших украинцев. За это они получают компенсацию от государства в размере 40 злотых (320 грн) в сутки за каждого гражданина. Так иногда размещаются целые семьи, что выгодно и для поляков.

Также часто украинцы делят площадь больших квартир на несколько семей, уплачивая умеренные средства.

Вместе с тем 76% респондентов говорят, что их устраивают нынешние условия проживания, а 24% планируют сменить проживание в ближайшее время.

В опросе приняли участие 1700 украинцев из разных регионов Польши. Его проводили в течение первой половины ноября методом электронного анкетирования.

К слову, с января в Польше планируется ввести для всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение 3 месяцев и не арендуют квартиры, 100% платы за проживание в пансионатах, санаториях, общежитиях и разного типа центрах. Такая инициатива, по мнению, правительства мотивирует беженцев как можно быстрее найти работу в Польше и снимать жилье за свой счет.

Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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