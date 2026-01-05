Условия окончания войны и гарантии безопасности для Украины: Мерц заявил о критической угрозе

Канцлер ФРГ Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Украина входит в четвертую зиму войны в условиях критической угрозы энергосистеме. Он обвинил Кремль в совершении военных преступлений и призвал к предоставлению Киеву реальных гарантий безопасности.

Об этом говорится в письме канцлера Фридриха Мерца к правящим парламентским группам ХДС/ХСС и СДПГ, копия которого оказалась в распоряжении информационного агентства Reuters, передает zdfheute.

Украина находится «на грани гуманитарного энергетического кризиса», заявил Мерц.

По словам главы немецкого правительства, российский глава Владимир Путин не демонстрирует никаких намерений по прекращению огня. Напротив, именно сейчас он отдал приказы по осуществлению самых серьезных с начала полномасштабного вторжения атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Учитывая это, Мерц прямо обвиняет российское руководство в совершении военных преступлений.

Канцлер подчеркнул, что цель этих ударов — дестабилизация жизни гражданского населения зимой, что создает предпосылки для масштабной гуманитарной катастрофы.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что официальный Берлин стремится к окончанию войны, однако отметил четкие условия. По мнению канцлера, постоянный мир возможен только при условии, если в этот раз Украина получит «настоящие гарантии безопасности» со стороны Соединенных Штатов и Европы. Без таких предохранителей любое прекращение огня не будет надежным.

Ранее стало известно, что в Германии обсуждается возможность участия Бундесвера в подкреплении потенциального мирного соглашения.

Тем временем дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что Европа готова отправить войска в Украину. Общая численность может достигать 15 тыс. человек.

Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за прекращением огня даже без мандата ООН или ЕС — достаточно приглашения от Украины, передают СМИ со ссылкой на источники.