"Условия военного времени, но пока без войны": Лукашенко создает оперативное командование войск возле Украины

"Условия военного времени, но пока без войны": Лукашенко создает оперативное командование войск возле Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился 26 мая немедленно создать оперативное командование вооруженными силами страны на украинском направлении.

Лукашенко заявил, что на Беларусь будто бы будет оказываться давление через Польшу, Литву и Латвию, и даже допустил войну.

Об этом самопровозглашенный президент сказал 26 мая.

"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска североатлантического блока, а также за счет поддержки эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, новый фронт и мы не можем не уделять этому внимание", – сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что министр обороны Беларуси еще в 2021 предложил открыть еще одно оперативное командование на южном фланге.

"Ну, да, мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам срочно нужно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет южное крыло. Даже не создав его, мы вынуждены сегодня быстро, на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей", – сказал самопровозглашенный глава государства.

Он также рассказал, что происходит ротация вооруженных сил, сил специальных операций. Батальонно-тактические группы направлены на юг и "сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками".

"Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом обкатывать наших военных. Это условия военного времени, но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Ну, и нам планирование надо отрабатывать в этих условиях, если, не дай Бог, война – как мы будем действовать", – сказал Лукашенко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Лукашенко постарается не вступить в войну России против Украины. Однако помочь РФ военной техникой и оружием он может.

Жданов: Украина может обстреливать Беларусь из-за ее помощи России в войне – ТСН

Читайте также: