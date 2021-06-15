Условия вступления Украины в НАТО и опасность COVID-штамма из Индии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Кулеба заявил, что главным препятствием для предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) является нежелание некоторых стран направлять соответствующий сигнал Российской Федерации. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден заявил, что Украина "должна очиститься от коррупции" и выполнить другие критерии, чтобы получить ПДЧ в НАТО. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "достойным противником". Читать дальше ->
- В американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассир, которая поспорила с покупателем о ношении защитной маски. Читать дальше ->
- Впервые обнаруженный в Индии штамм COVID-19 "Delta" зафиксировали уже в 74 странах. Этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться, а эксперты опасаются, что он может стать доминирующим во всем мире. Читать дальше ->