Услышали плач и увидели крошечную руку: заживо похороненного новорожденного раскопали из земли

В Индии пара спасла заживо похороненного новорожденного ребенка.

Об этом пишет Daily Star.

В селе Пуландар супруги фермеров Раджеш и Нилам Кумар возвращались домой с работы и заметили торчавшую из грязи "крошечную руку" и услышали "плач", доносившийся с земли.

Фермеры спасли заживо похороненного новорожденного / Фото: Jam Press Vid

Пара раскопала землю и, к счастью, успела спасти малыша. Это был мальчик. Плацента и пуповина все еще были прикреплены к ребенку.

Они осторожно удалили грязь и мусор из тела и вызвали полицию.

Фермеры спасли заживо похороненного новорожденного / Фото: Jam Press Vid

Правоохранители доставили мальчика в ближайшую больницу. Медицинские эксперты заявили, что у ребенка были проблемы с дыханием.

В общем, с новорожденным все в порядке, врачи прилагают все усилия, чтобы вернуть ребенку полное здоровье, пока полиция разыскивает его родителей.

Комитет по защите детей подтвердил, что будет ухаживать за мальчиком, пока полиция не завершит расследование дела. Раджеш и Нилам, воспитывающие двух дочерей, подтвердили, что они хотели бы усыновить найденного мальчика.

Напомним, разъяренная беременная хочет развестись с мужем из-за его выбора имени ребенка. Она уже подготовила все необходимые документы.

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