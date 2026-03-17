Сон

В китайском мегаполисе Шанхае проведут соревнования, где главной задачей участников будет как можно дольше спать на природе. Победитель, который проснется последним, получит денежное вознаграждение.

Об этом сообщает портал Sohu.

Организатором мероприятия выступила компания Shanghai Chongming. Участникам предлагают провести до 24 часов на открытом воздухе. Главное условие — уснуть и не просыпаться подольше. Победу одержит тот, кто продемонстрирует продолжительный сон к моменту естественного пробуждения.

По словам организаторов, идея вызвала незаурядный ажиотаж, что значительно превысило предыдущие ожидания. Только за первые дни регистрации поступило более 100 заявок. Известно, что на первый соревновательный день, 21 марта, свободных мест уже нет. А на следующую дату, 28 марта, регистрация почти завершена. Участник, который проспит дольше других, получит денежный приз в размере 430 долларов США.

Несмотря на развлекательный формат, организаторы ставят перед собой серьезную цель. Мероприятие призвано популяризировать отдых на свежем воздухе и привлечь внимание общества к важности качественного сна и ментального обновления.

Ученые исследовали, сколько времени человек может выдержать без сна и что происходит с телом и психикой во время длительной депривации.