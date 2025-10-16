- Дата публикации
Успех на Ближнем Востоке поможет прекратить войну в Украине: Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
Трамп сообщил о «значительном прогрессе» в разговоре с Путиным и анонсировал новую встречу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште (Венгрия), чтобы «попробовать положить конец позорной войне между Россией и Украиной».
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social после разговора с Путиным телефоном 16 октября.
«Президент Путин поздравил меня и США с Большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я искренне верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по прекращению войны с Россией/Украиной», — заявил Трамп.
По словам Трампа, его телефонный разговор с Владимиром Путиным был «очень продуктивным» и между ними достигнут «значительный прогресс».
Трамп добавил, что российский президент поздравил его с «большим достижением мира на Ближнем Востоке», которое, как сказал Путин, «мечтали увидеть столетиями».
Также Путин поблагодарил Меланию Трамп «за работу с детьми», выразив благодарность и надежду, что эта деятельность будет продолжаться.
Трамп добавил, что они с Путиным обсудили торговлю между США и Россией по завершении войны против Украины.
По его словам, на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников, которую с американской стороны возглавит госсекретарь Марко Рубио.
Трамп также сообщил, что обсудит разговор с Путиным с украинским президентом Владимиром Зеленским уже завтра, 17 октября.