Успехи ВСУ на поле боя не влияют на позицию Путина – Столтенберг

На позицию России не влияют потери на поле боя, считает генсек.

Россия не планирует прекращать войну и не отказывается от угроз в сторону внешнего мира.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, это самая большая мировая угроза, возникавшая в последние десять лет. В то же время намерения президента России Владимира Путина не изменились, несмотря на успехи ВСУ на поле боя.

"Мы не видим никаких признаков того, что цели Путина изменились", — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что западные партнеры должны усилить помощь Украине, что станет залогом справедливого и продолжительного мира. Генсек НАТО добавил, что необходимо послать сигнал Москве, что диктатор Путин не дождется момента, чтобы Запад отказался от поддержки Украины.

Тем временем НАТО готовится к самым большим со времен "холодной войны " боевым учениям Steadfast Defender. Участие в них примут более 40 000 военнослужащих. Они запланированы весной следующего года.

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