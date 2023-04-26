Успешная молодая женщина бросила мужа, чтобы убить себя и своего сына: что произошло (фото)

Она написала прощальное письмо перед бегством от мужа, в котором указывала, что не вернется назад.

В Кении среди погибших поклонников культе местного проповедника Пола Маккензи Нтенге нашли тело стюардессы Беатрис Ведьнты Чарльз и ее 9-летнего сына.

Об этом пишет издание Mirror.

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Сообщается, что Беатрис Аджента Чарльз несколько недель назад оставила свою успешную карьеру стюардессы в Дохе (Катар), чтобы присоединиться к церкви "Good News".

Сообщается, что в последний раз Бетти видели ее друзья 4 апреля. Местные СМИ сообщают, что ее 9-летний сын также скончался от голода.

Считается, что лидер культа Пол Маккензи Нтенге убедил своих последователей, что они пойдут на небо и "встретят Иисуса", если уморят себя голодом.

Сестра погибшей Беатрис Констанс Чао также оставила службу в армии, чтобы присоединиться к культу, неизвестно, жива ли женщина. Пропавшим без вести считается их брат, который также присоединился к церкви.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что все они пошли по стопам родителей, которые раньше поступили так же и уморили себя голодом.

Помимо присоединения к церкви Беатрис продала все свои вещи и отдала все вырученные средства Маккензи.

Перед тем, как вылететь в Кению за билетом в один конец, она оставила рукописное письмо для своего мужа, в котором говорила, что не будет возвращаться.

Беатрис Ведьнта Чарльз

Сам Пол Маккензи был арестован 14 апреля, после того, как стало известно о десятках погибших людей, которые по его приказу уморили себя голодом. Маккензи, отрицающий какие-либо правонарушения, был отправлен под стражу, пока ведется расследование. Кенийские СМИ сообщают, что он отказывается от еды и воды. Представители его культа информацию пока не комментируют. Глава национальной полиции Джафет Куме заявил, что еще 14 членов секты находятся под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 апреля полиция Кении арестовала проповедника Пола Маккензи Нтенге после того, как обнаружила тела четырех человек, предположительно уморивших себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

Позже 11 последователей Пола Маккензи Нтенге были спасены и доставлены в больницу, но некоторые из них отказались от еды и лекарства, заявив, что они полны решимости встретить свою судьбу.

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