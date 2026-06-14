"Успешная операция": Британия перехватила танкер "теневого флота" России

Танкер / © ГУР Минобороны

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Сегодня, 14 июня, британские военные перехватили танкер так называемого «теневого флота» России, пытавшегося пройти через пролив Ла-Манш.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Эта успешная операция нанесла России еще один удар и напомнила всем, кто помогает финансировать войну Путина против Украины, что мы не позволим им спрятаться», — сказал он.

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Премьер также поблагодарил военных и правоохранителей, участвовавших в операции и ежедневно гарантирующих безопасность страны.

Атаки на танкеры «теневого флота» России — что известно

В марте в Черном море в 15 морских милях от пролива Босфор неизвестный беспилотник атаковал подсанкционный турецкий танкер Altura, транспортировавший из Новороссийска около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals. В результате мощного взрыва пострадал мостик судна, а машинное отделение частично затопило.

В мае Украина поразила два танкера российского «теневого флота» у входа в порт «Новороссийск», перевозивших нефть.

В общей сложности российский «теневой флот» насчитывает около 700 судов, обеспечивающих перевозку примерно 40% всего российского нефтяного экспорта. Великобритания уже ввела санкции против 544 таких судов. Чтобы обходить ограничения, корабли регулярно меняют названия, владельцы, флаги и регистрационные данные. Они также представляют экологическую угрозу из-за слабого страхового покрытия, ведь из-за ненадлежащего технического обслуживания риск нефтяных утечек остается высоким.

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