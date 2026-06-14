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"Успешная операция": Британия перехватила танкер "теневого флота" России
Британские военные перехватили российский танкер теневого флота в Ла-Манше. Операция стала очередным ударом по ресурсам РФ для войны против Украины.
Сегодня, 14 июня, британские военные перехватили танкер так называемого «теневого флота» России, пытавшегося пройти через пролив Ла-Манш.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Эта успешная операция нанесла России еще один удар и напомнила всем, кто помогает финансировать войну Путина против Украины, что мы не позволим им спрятаться», — сказал он.
Премьер также поблагодарил военных и правоохранителей, участвовавших в операции и ежедневно гарантирующих безопасность страны.
Атаки на танкеры «теневого флота» России — что известно
В марте в Черном море в 15 морских милях от пролива Босфор неизвестный беспилотник атаковал подсанкционный турецкий танкер Altura, транспортировавший из Новороссийска около 1 млн баррелей российской нефти марки Urals. В результате мощного взрыва пострадал мостик судна, а машинное отделение частично затопило.
В мае Украина поразила два танкера российского «теневого флота» у входа в порт «Новороссийск», перевозивших нефть.
В общей сложности российский «теневой флот» насчитывает около 700 судов, обеспечивающих перевозку примерно 40% всего российского нефтяного экспорта. Великобритания уже ввела санкции против 544 таких судов. Чтобы обходить ограничения, корабли регулярно меняют названия, владельцы, флаги и регистрационные данные. Они также представляют экологическую угрозу из-за слабого страхового покрытия, ведь из-за ненадлежащего технического обслуживания риск нефтяных утечек остается высоким.