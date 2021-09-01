Успешность операции и угрозы врагам: Байден выступил по случаю вывода войск из Афганистана

Джо Байден подчеркнул, что США переворачивают новую страницу внешней политики.

Президент США Джо Байден выступил перед нацией по случаю окончания 20-летней войны в Афганистане и вывода оттуда американских войск.

Об этом сообщает The Guardian.

Успешность операции

Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что решение вывести войска было единственным правильным вариантом. Он, несмотря на критику, продолжает утверждать, что эвакуация американцев и афганских союзников США была успешной.

Президент США взял на себя ответственность за операцию по выводу американских войск и гибель 13 солдат США. Однако отметил, что способа организовать эвакуацию лучшим образом в условиях стремительного наступления талибов не существовало. Байден напомнил, что США вывезли из Афганистана более 120 тыс. человек и "ни одна нация никогда не делала ничего подобного за всю историю".

По его словам, те, кто призывает США сохранить военное присутствие в Афганистане, выступают за "третье десятилетие войны в стране, которая не представляет важный национальный интерес для США".

Враги

"Мир меняется. Мы имеем серьезную конкуренцию с Китаем, мы решаем проблемы с Россией, мы сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Россия и Китай хотели бы, чтобы США застряли еще одно десятилетие в Афганистане", — сказал Байден.

Байден сказал, что война в Афганистане закончилась, но США продолжат борьбу с терроризмом. Он пригрозил, что заставит пожалеть всех, что нанесет ущерб Соединенным Штатам.

"Для тех, кто имеет неправильное представление, позвольте мне четко сказать — тем, кто хочет Америке зла, тем, кто занимается терроризмом против США или наших союзников, знайте этого Соединенные Штаты никогда не простят. Мы на вас охотимся во всех уголках Земли, и вы заплатите окончательную цену", — сказал президент.

Новая страница внешней политики

Глава Белого дома добавил, что война в Афганистане "должна была давно закончиться" и что он намерен покончить с эпохой великих военных операций.

Он отметил, что США переворачивают новую страницу внешней политики.

"Мы будем ставить миссии с четкими, достижимыми целями, а не такими, которых мы никогда не достигнем. Мы будем четко сосредоточены на фундаментальных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки", — сказал Байден.

Президент США считает, что миссия в Афганистане должна быть миссией борьбы с терроризмом, а превратилась в попытку строительства государства, "попытки создать демократический, сплоченный и объединенный Афганистан, чего никогда не было за многие века в истории этой страны".

Он заверил, что США будут продолжать поддерживать Афганистан путем дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.

брошенную технику и противоракетную систему. Также стало известно, что поспешное отступление США оставил талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

Новости мира: США окончательно вывели свои войска из Афганистана, завершив 20-летнюю военную миссию

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