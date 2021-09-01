Успешность операции и угрозы врагам: Байден выступил по случаю вывода войск из Афганистана

Джо Байден подчеркнул, что США переворачивают новую страницу внешней политики.
Президент США Джо Байден выступил перед нацией по случаю окончания 20-летней войны в Афганистане и вывода оттуда американских войск.
Об этом сообщает The Guardian.
Успешность операции
Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что решение вывести войска было единственным правильным вариантом. Он, несмотря на критику, продолжает утверждать, что эвакуация американцев и афганских союзников США была успешной.
Президент США взял на себя ответственность за операцию по выводу американских войск и гибель 13 солдат США. Однако отметил, что способа организовать эвакуацию лучшим образом в условиях стремительного наступления талибов не существовало. Байден напомнил, что США вывезли из Афганистана более 120 тыс. человек и "ни одна нация никогда не делала ничего подобного за всю историю".
По его словам, те, кто призывает США сохранить военное присутствие в Афганистане, выступают за "третье десятилетие войны в стране, которая не представляет важный национальный интерес для США".
Враги
"Мир меняется. Мы имеем серьезную конкуренцию с Китаем, мы решаем проблемы с Россией, мы сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Россия и Китай хотели бы, чтобы США застряли еще одно десятилетие в Афганистане", — сказал Байден.
Байден сказал, что война в Афганистане закончилась, но США продолжат борьбу с терроризмом. Он пригрозил, что заставит пожалеть всех, что нанесет ущерб Соединенным Штатам.
"Для тех, кто имеет неправильное представление, позвольте мне четко сказать — тем, кто хочет Америке зла, тем, кто занимается терроризмом против США или наших союзников, знайте этого Соединенные Штаты никогда не простят. Мы на вас охотимся во всех уголках Земли, и вы заплатите окончательную цену", — сказал президент.
Новая страница внешней политики
Глава Белого дома добавил, что война в Афганистане "должна была давно закончиться" и что он намерен покончить с эпохой великих военных операций.
Он отметил, что США переворачивают новую страницу внешней политики.
"Мы будем ставить миссии с четкими, достижимыми целями, а не такими, которых мы никогда не достигнем. Мы будем четко сосредоточены на фундаментальных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки", — сказал Байден.
Президент США считает, что миссия в Афганистане должна быть миссией борьбы с терроризмом, а превратилась в попытку строительства государства, "попытки создать демократический, сплоченный и объединенный Афганистан, чего никогда не было за многие века в истории этой страны".
Он заверил, что США будут продолжать поддерживать Афганистан путем дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи.
- Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.
- Также стало известно, что поспешное отступление США оставил талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.
- Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.