"Усталость от войны": Мелони поговорила с российским пранкером, представившимся африканским политиком

Итальянского премьера Джорджию Мэлони ввели в заблуждение российские пранкеры, позвонившие ей. Один из них выдал себя за африканского политического лидера.

Об этом пишет The Guardian.

Что рассказала Мэлони

В офисе Мелони подтвердили, что ее ввели в заблуждение два российских пранкера – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под общим псевдонимом "Вован" и "Лексус". Один из них представился Мэлони как "африканский политик". Пранкеров, в частности, подозревают в связях с российскими спецслужбами. Запись разговора была опубликована на канадской видеоплатформе Rumble, а затем ее подхватило российское государственное информационное агентство "Риа Новости".

"Все стороны очень устали (речь идет о войне в Украине – ред.). Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход", – говорит премьер-министр.

Также Мэлони добавляет, что контрнаступление Украины идет "не так, как ожидалось". По ее словам, теперь все понимают: "конфликт может занять много лет", если Запад не найдет решения. "Украинцы делают то, что имеют, и мы стараемся им помочь", – утверждает итальянский лидер.

Как конкретизирует Мэлони, выход должен быть приемлем для обеих сторон, а также – он не должен нарушать международное право.

"У меня есть некоторые идеи о том, как справиться с этой ситуацией, но я жду соответствующего момента, чтобы высказать их на обсуждение", – сказала Джорджа Мэлони.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине "не может быть неограниченной", в то же время отметив, что Италия и дальше планирует поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения России, пока это не начнет приводить к опустошению собственных оборонных запасов его страны.

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