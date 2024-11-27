Установил рекорд: в Новой Зеландии был продан портрет старшины маори почти за $2,2 млн (фото)

Картина "Мысли Тахуны" новозеландского художника Чарльза Фредерика Голди стала самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе в истории страны.

Об этом сообщило издание BBC.

Портрет старейшины племени маори Варекаури Тахуны был продан за 3,75 миллиона новозеландских долларов (около 92 миллионов гривен).

На холсте изображен Варекаури Тахуна – уважаемый священник маори, считавшийся одним из последних татуированных мужчин своего поколения. Его лицо украшает татуировка, а на шее висит хей-тики – традиционный амулет из нефрита.

Директор Международного центра искусства Ричард Томсон отметил, что впервые с 1991 года эта картина была выставлена на продажу. Всего аукционный дом реализовал 13 работ Голди, причем каждый раз их стоимость превышала миллион новозеландских долларов.

"Новозеландцы любят свою историю, и портреты Голди всегда пользовались спросом", – отметил Томсон.

Напомним, во Франции случайно нашли картину Брейгеля за 800 тысяч евро.

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