Установка окон и дверей: после атаки по ФСБ в Белгороде ГУР перехватило интересный разговор

"Наши маркетологи утвердили, что по вашему адресу есть острая необходимость в наших услугах", – звонят по телефону в фирме по установке окон и дверей жителям Белгорода.
После атаки беспилотником по зданию ФСБ в Белгороде представители фирмы, предоставляющей услуги по остеклению окон вблизи Курска и Брянска, начинают активно предлагать свои услуги потенциальным клиентам.
Об этом свидетельствует перехваченный работниками ГУР Минобороны Украины телефонный разговор представителя фирмы с потенциальным клиентом после атаки беспилотником по зданию ФСБ.
"Представители фирмы, предоставляющей услуги по остеклению окон вблизи курска и брянская, наблюдая за ситуацией вокруг атаки неизвестным беспилотником по зданию ФСБ в белгороде, начинают активно предлагать свои услуги потенциальным клиентам", – говорится в подписи военной разведки к видео.
Так, на аудиозаписи слышно, как представитель компании звонит по телефону и обращается с предложением по установке окон и дверей к жителю Белгорода:
"Новости смотрите, я думаю. Наши маркетологи утвердили, что по вашему адресу есть острая необходимость в наших услугах. У вас уже достаточная потребность в количестве заказа? Или лучше вас набрать завтра?"
В ответ на это озадаченный мужчина спрашивает: "Вы кто, мужик?"
Его собеседник повторяет, что является представителем компании, предоставляющей услуги остекления окон и установки дверей. Работник компании добавляет:
"Новости смотрите? Или как вы в пограничное управление ФСБ попали? Не смотрите новости. В дальнейшем будьте осторожнее. Всего хорошего, завтра наберу. До завтра".
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Напомним, утром 13 марта беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде, в результате чего был поврежден фасад и выбиты окна.
А днем ранее дрон атаковал городскую администрацию Белгорода.
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