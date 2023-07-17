Установлена личность Джека-Потрошителя: самое громкое дело Британии раскрыла праправнучка детектива, расследовавшего его

Джеку-Потрошителю приписывают убийства по меньшей мере шести женщин в восточной части Лондона в 1888 году, до сих пор личность убийцы не идентифицирована.

Праправнучка офицера полиции, который в конце 19 века расследовал убийства так называемого Джека-Потрошителя в Лондоне, считает, что наконец-то раскрыла истинную личность убийцы. Ему приписывают убийства не менее шести женщин в 1888 году.

Об этом сообщает издание Telegraph.

Сара Бакс Хортон написала книгу о своем исследовании местного производителя сигар Хайама Хайамса, который, по ее словам, очень совпадает с описаниями свидетелей того времени, когда подозреваемого видели вместе с жертвами.

Исследовательница пришла к выводу, что именно этот мужчина, являвшийся эпилептиком и алкоголиком и до конца своей жизни находившийся в психбольнице, был наиболее вероятным виновником массовых убийств.

Свидетели того времени описывали мужчину, которого видели с жертвами, как человека в возрасте около 30 лет, с одеревеневшей рукой, неправильной походкой и изогнутыми коленями.

Найдя медицинские записи Хайамса, которому в 1888 году было 35 лет, Сара Хортон убедилась, что у него была травма, из-за которой он не мог согнуть или разогнуть левую руку, а также волочил ногу и не мог выпрямить колени. Его рост и телосложение также очень похожи на описания свидетелей.

Хайамс имел регулярные приступы из-за эпилепсии, как свидетельствуют записки, взятые из больниц и приютов. Это расстройство может объяснить периодичность, с которой он совершал свои жестокие преступления.

В сентябре 1889 года его навсегда поместили в психбольницу, где он умер в 1913 году. С тех пор никаких нападений на жертв Джека-Потрошителя не было зафиксировано.

Имя Хайамса было в "длинном списке" потенциальных подозреваемых, но он "никогда раньше не был полностью исследован как подозреваемый Потрошитель".

Эксперты называют выводы Хортон "хорошо исследованной, хорошо написанной и давно необходимой объемной экспертизой предполагаемого подозреваемого".

Дело Джека-Потрошителя остается одним из самых известных нераскрытых дел в Британии. Вокруг нее возникла целая индустрия, включая книги, выставки и экскурсии по улицам района Вайтчепел, где были убиты женщины.

Напомним, ранее британские ученые пришли к выводу, что маньяком Джеком-Потрошителем мог быть поляк Аарон Косминский, иммигрант и парикмахер.

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