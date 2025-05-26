Установлено, кто стоит за масштабным блэкаутом во время Каннского фестиваля

Блэкаут / © Associated Press

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Анархисты заявили о причастности к масштабному обесточиванию в Альпах Маритим — под прицелом был Каннский кинофестиваль.

Об этом пишет издание France info

Во французском департаменте Альпы Маритим (южная Франция) в ночь на 24 мая произошла масштабная авария на электросетях. В результате более 160 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Уже на следующий день две группы, назвавшие себя «анархистскими бандами», взяли на себя ответственность за саботаж.

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В заявлении, опубликованном на сайте Indymedia, неизвестные сообщили, что их целью было не только сорвать Каннский кинофестиваль, но и отключить от электроэнергии промышленные предприятия региона. «Мы не на съемочной площадке, но 'Стоп! ' вполне передает наше желание — отключить эту смертоносную систему», — говорится в анонимном обращении.

Саботажники утверждают, что повредили главную электростанцию, которая поставляет электроэнергию в агломерацию Канн, и перерезали линию 225 кВт, идущую из Ниццы. По информации прокуратуры Грасса, три из четырех опор высоковольтной линии были спилены.

Из-за этого оператор RTE вынужден был деактивировать линию, что привело к отключению более 160 тысяч потребителей. Без света остались населенные пункты от Антиба до департамента Вар, включая часть внутренних районов.

Прокуратуры городов Грасс и Драгиньян сейчас проверяют достоверность заявления анархистов. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо в ответ поручил повысить уровень безопасности на ключевых объектах энергосети страны.

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Напомним, ранее мы писали о том, что масштабный блэкаут оставил без света Каннский фестиваль и 160 тысяч домов.