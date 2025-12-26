Флаг России / © iStock

Реклама

В российском Санкт-Петербурге задержаны около 70 человек, участвовавших в собраниях «радикальной секты», которая молилась за здоровье президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщают российские паблики.

По данным правоохранителей РФ, организация была якобы создана в Украине.

Реклама

Они утверждают, что ее основатели заявляли о «пробуждении сознания» и внутреннем духовном развитии, проводили семинары и лекции, якобы обучая целительству.

На самом деле участники собраний обсуждали ход «спецоперации» и молились за Зеленского, а лидеры группы пропагандировали ВСУ как «светлые силы».

По информации росСМИ, одним из лидеров организации является Ольга Даутова, профессор и доктор педагогических наук Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования.

Правоохранители проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Реклама

Напомним, российские независимые журналисты выпустили книгу «Сам царь», в которой исследуют, как Кремль скрывает правду о Владимире Путине. Они, в частности, раскрывают механизмы цензуры и пропаганды, которые превратили личную жизнь президента в государственную тайну.