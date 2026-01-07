Уступит ли Украина территории — результаты резонансного опроса в Польше

Большинство поляков считают, что Украина потеряет территории / © Getty Images

Уровень оптимизма среди польского общества по результатам русско-украинской войны упал до исторического минимума.

Согласно последнему опросу центра CBOS, подавляющее большинство граждан Польши считают, что Украина не сможет вернуть все свои земли, говорится на Polsat News.

Исторический минимум оптимизма: результаты опроса поляков

Социологи отмечают, что с ноября по декабрь 2025 настроения в Польше существенно ухудшились. В настоящее время мнения респондентов распределились следующим образом:

Территориальные уступки

63% опрошенных уверены, что Украина будет вынуждена отказаться от части территорий (это на 3% больше, чем в сентябре прошлого года).

Захват всей страны

Доля верующих в полную оккупацию Украины Россией выросла до 8%. Это вдвое больше предыдущих средних показателей (2–4%).

Оптимистический сценарий

Лишь 6% верят в уход РФ к границам 24 февраля 2022 года, и только 2% надеются на полное освобождение территорий, включая Крым и Донбасс (границы 1991 года).

Дополнительные настроения в Польше

Опрос также подсветил другие тревожные тенденции в польском обществе:

Продолжительность войны

Большинство поляков не верят, что боевые действия завершатся в течение 2026 года.

Финансирование обороны

Более 50% граждан высказываются против введения специального налога для ускоренной модернизации собственной армии, несмотря на угрозы безопасности.

Исследование проводилось методом интервью с 27 ноября по 8 декабря 2025 года. В нем приняли участие 948 человек. Социологи подчеркивают, что за все время полномасштабного вторжения это самый низкий показатель веры в победу Украины среди жителей Польши.

Напомним, Польша не будет отправлять войска в Украину. Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что страна будет играть ведущую роль в логистическом и организационном обеспечении Украины и государств, которые будут развертывать силы на ее территории.