Уступка Трампа по дизелю не изменила позиции Кремля: Россия сближается с Ираном

Москва продолжает сближение с Ираном, несмотря на шаги США навстречу

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Кремль не демонстрирует готовности отказываться от сотрудничества с Ираном, несмотря на шаг Вашингтона навстречу Москве в вопросе российского дизельного топлива. Российские чиновники публично подтвердили партнерство с Тегераном и одновременно заявили о противостоянии с Соединенными Штатами.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Что Лавров заявил после встречи с главой МИД Ирана

19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Он заявил, что позиции Москвы и Тегерана по большинству региональных и международных вопросов схожи или близки.

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Лавров также подверг критике действия США против Ирана, назвав их незаконными и агрессивными, и подчеркнул, что Россия не намерена отказываться от экономических и инвестиционных договоренностей с Тегераном.

По словам Лаврова, товарооборот между двумя странами за первые восемь месяцев 2026 года увеличился более чем на 10%. В то же время аналитики ISW обращают внимание на долговременное сотрудничество Москвы и Тегерана, которое, по оценке института, охватывает обмен технологиями и помощь в развитии иранской ядерной программы.

Медведев назвал США системным противником России

20 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал сообщение в российском мессенджере Max, в котором заявил, что Россия и США были и будут оставаться системными противниками.

Он также утверждал, что договоренности о российском дизельном топливе выгодны, прежде всего, Соединенным Штатам.

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Эти заявления прозвучали после того, как администрация президента США Дональда Трампа согласилась на временное ослабление ограничений по поставкам российского горючего. Москва получила возможность воспользоваться этим решением, однако ее представители продолжают публично подчеркивать стратегическое противостояние с Вашингтоном.

Почему сотрудничество России с Ираном важно для Украины

В ISW считают, что заявления Лаврова и Медведева демонстрируют отсутствие у Кремля искреннего стремления нормализовать отношения с США на фоне сохранения и углубления давнего партнерства с Ираном.

Для Украины это важный сигнал, ведь российско-иранское сотрудничество уже долгое время имеет военное и технологическое измерение. Аналитики обращают внимание не только на политические заявления, но и на то, что Москва продолжает поддерживать отношения с Тегераном даже тогда, когда Вашингтон делает шаги по улучшению контактов с Кремлем.

В то же время сами заявления российских чиновников не свидетельствуют о заключении новых соглашений 19–20 октября: Лавров говорил о продлении уже имеющихся договоренностей, а Медведев — о характере отношений с США.

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Россия, Иран и дизельное соглашение Трампа — последние новости

Решение Вашингтона ослабить ограничения в отношении российского горючего уже сказалось на экспортных планах Москвы. По меньшей мере два танкера с российским дизелем отправились в Турцию и Бразилию после отмены российского экспортного запрета. Первые танкеры с российским дизелем свидетельствуют о том, что договоренности начинают влиять на реальные поставки топлива.

Параллельно Москва продолжает жесткую риторику относительно мирных переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не собирается идти на политические уступки в ответ на предложения представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Отказ от политических уступок в Москве объясняют собственной позицией по поводу возможного урегулирования войны.

Еще одним поводом к критике российской дипломатии стали заявления Лаврова во время встречи с иранским коллегой. Тогда российский министр отрицал, что РФ атакует гражданские объекты в Украине, несмотря на многочисленные сообщения о российских ударах по жилым домам и инфраструктуре. Отрицание ударов по гражданским объектам стало частью его публичных заявлений во время переговоров с представителем Ирана.

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