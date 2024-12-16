Уступки территориями для завершения войны: в МИД Украины отреагировали на заявление президента Словакии

России нужно нанести поражение, а не уступать ей.

В МИД Украины отреагировали на резонансное заявление президента Словакии о "необходимости территориальных уступок" со стороны Украины, чтобы завершить войну.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в соцсети X (Twitter).

"В последний раз, когда словацкую землю передали агрессору — во имя мира — это не закончилось хорошо и не принесло миру ни словакам, ни другим народам", — подчеркнул он.

Напомним, Словакия с 2025 года уменьшает поддержку украинским беженцам. Новые правила ограничат пребывание в центрах предоставления убежища и выплаты на проживание до 60 дней.

Читайте также: