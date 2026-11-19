Трамп обсудил с европейскими союзниками результаты переговоров с Путиным / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп присоединился по телефону ко встрече европейских союзников Украины в Берлине после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер рассказал о своем разговоре с главой Кремля и пытался убедить их в серьезности намерений Москвы относительно мирного урегулирования войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Трамп позвонил на встречу с самолета Air Force One после вылета из Китая.

Реклама

Мировые лидеры в Берлине, преимущественно из Европы, встречались в рамках так называемой коалиции желающих, которая регулярно собирается для обсуждения путей защиты послевоенной Украины от будущей российской агрессии. На встрече также присутствовали посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые контролируют усилия по возобновлению мирных переговоров по Украине.

По словам некоторых из присутствующих, Трамп сказал европейцам, что Путин изъявил желание положить конец войне.

По информации издания, Европа озабочена направлением возобновившихся мирных переговоров, поскольку Россия стремится расширить переговоры, включив в них договоренности о безопасности по всей Европе, что когда-то считалось недопустимым до заключения соглашения о прекращении огня. Чиновники также очень скептически относятся к тому, что Путин заинтересован в прекращении войны, и опасаются, что Трамп может предложить неприемлемые уступки за закрытыми дверями в Китае.

Путин в четверг заявил, что пригласил европейских чиновников в Москву для обсуждения войны, открыв путь к переговорам. Как ранее сообщал Bloomberg, чиновники группы E3, которая состоит из Франции, Германии и Великобритании, также обсуждали возможную встречу с Москвой.

Реклама

«Нам нужно понять, что Европа принесет в эти переговоры, — сказал Путин журналистам в Китае. — После этого мы решим, в каком формате мы продолжим диалог с Украиной».

Сама Европа не уверена, в каком формате будут проходить переговоры, и с чем она готова мириться.

Гарантии безопасности для Украины считаются ключевой частью любого окончательного соглашения с Россией, и Киев настаивает, что только железобетонные обещания союзников могут убедительно удержать Москву от возобновления войны. Но европейские чиновники давно опасаются смешивать этот разговор с переговорами о прекращении огня.

США призвали все стороны пересмотреть свой подход, требуя от российских и украинских чиновников рассмотреть новые предложения относительно правил НАТО, военных активов и размещения войск в Европе.

Реклама

Американские переговорщики считают это ключом к достижению более широкого соглашения по таким вопросам, как территория, где переговоры давно зашли в тупик. В издании утверждают, что США даже спросили у Киева, уступит ли тот Донбасс в обмен на членство в НАТО.

Европа, желая сохранить участие США в переговорах, пока активно участвует. На прошлой неделе лидеры Европейского Союза договорились направить команду советников по национальной безопасности на будущие переговоры.

Но глубокие предостережения остаются. Граничащие с Россией страны решительно утверждают, что Путин не имеет права выдвигать требования относительно того, где НАТО размещает свои войска, особенно пока он ведет войну против своего соседа. Президент Литвы Гитанас Науседа снова отметил это в четверг, добавив, что Путин лишь отвлекает союзников Украины, готовя зимнее наступление.

Выступая в Китае, Трамп заявил, что они с Путиным обсуждали войну во время их личной беседы в четверг, но он мало что объяснил по поводу того, что было сказано.

«Я думаю, что происходят определенные вещи, — сказал Трамп. — Я думаю, что он, и я надеюсь, что другая сторона, хотели бы увидеть конец этой войны».

Ранее мы писали, зачем Трамп, Си Цзиньпин и Путин подписали декларацию о мире и как это повлияет на войну в Украине.

Также мы выясняли, зачем тогда эти «исторические» переговоры на троих вообще были нужны.

Новости партнеров

Новости партнеров