Американские правоохранители выяснили, что парень также был склонен к "расистским угрозам".

Стоявший за утечкой информации Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра заявлял о желании убить "кучу людей" и имел российские военные жетоны, висевшие на стене его спальни.

Об этом сообщает The Telegraph.

В судебных документах действительно обнаружено, что Тейшейра "регулярно комментировал насилие и убийства", уточняя, что он, безусловно, "убьет [нецензурное слово] кучу людей", чтобы "уничтожить слабых разумом".

В 18-страничном документе также утверждается, что 21-летний парень интересовался, какой тип винтовки лучше использовать в стрельбе из внедорожника.

Кроме того, Тейшейра якобы описал создание "фургона для убийств", стрелявшего в людей в толпе.

По словам прокуроров, в 2018 году Тейшейра был отстранен от обучения в средней школе за высказывания об использовании "коктейлей Молотова" и другого оружия, а также искал в Интернете информацию о массовых расстрелах.

Американские правоохранители выяснили, что парень также был склонен к "расистским угрозам".

Копы обнаружили у него в спальне небольшой арсенал оружия: пистолеты, винтовки, дробовики, АК, противогаз, боеприпасы, тактические итоги и глушитель.

Что интересно, парень прикрепил жетон российских вооруженных сил к своей доске объявлений

В издании отмечают, что Джек Тейшейра представляет собой постоянную опасность для национальной безопасности США, а "враждебные национальные государства" могут предложить ему "безопасную гавань" и способствовать побегу из Соединенных Штатов.

Напомним, 6 апреля 2023 года NYT написала об утечке секретных документов Пентагона. Часть данных касалась контрнаступления Украины.

Подозреваемым в утечке секретной информации оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военного. Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне.