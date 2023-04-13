Утечка документов Пентагона: в Кремле хотели саботировать наступление Путина, когда тот проходил химиотерапию

Указывается, что Герасимов обещал "кинуть" так называемую СВО до 5 марта, когда президент должен был начать раунд лечения от рака.

Слитные документы Пентагона свидетельствуют о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава Генштаба Валерий Герасимов имели план диверсии против президента Владимира Путина, пока тот лечился от рака.

Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на изложенные в Сеть американские секретные документы, подлинность которых не подтверждена.

Заголовок документа, где речь идет о диверсии, содержит строку букв, которая служит ярлыком для объяснения того, как был составлен документ и для кого он предназначен.

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Строка в верхней части примечания о России – (TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA). Это означает, что этот документ является полностью тайным (TS), собранным с помощью мониторинга связи (SI), доступным лицам со сверхсекретным допуском в США и других странах "Пяти глаз".

"Согласно [источнику], который получил информацию от неустановленного российского информатора, имеющего доступ к кремлевским чиновникам, Россия планировала перебросить силы из Таганрога в Мариуполь и сосредоточить свое внимание на южном фронте", — говорится в записке.

"По данным [источника], план "наступления"... был разработан секретарем СНБО России Николаем Патрушевым и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым с целью саботировать Путина", – указано в документе.

В записке также говорится о неоднократных слухах, что Путин болен раком.

"[Источник] 22 февраля указал, что Герасимов якобы планирует продолжать свои усилия по саботажу наступления, отметив, что он пообещал "кинуть" так называемую специальную военную операцию до 5 марта, когда Путин должен был начать раунд химиотерапии, и поэтому не сможет повлиять войну", – говорится в документах.

Коллаж: dailymail.co.uk

Напомним, ранее издание NYT сообщило, что слитые в Сеть тайные документы Пентагона описывают серьезные конфликты в России между силовыми ведомствами. Речь идет о ФСБ, Минобороны и ЧВК "Вагнер". В частности, сообщается, что ФСБ обвинила Минобороны "в сокрытии российских потерь в Украине".

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