Утечка газа из "Северного потока" может повлечь за собой крупную климатическую катастрофу — Bloomberg

В Балтийском море 700-метровая лужа бурлящей воды, образовавшаяся от разрыва на газопроводе "Северный поток", указывает на климатическую катастрофу.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии (FEA) заявило, что его расчет количества выброшенного метана основан на вероятном состоянии заполнения труб и информации об объеме газа из двух трубопроводов. На трубопроводах нет механизмов сдерживания, поэтому все содержимое труб, вероятно, вытекает.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Германию, по причине утечки в атмосферу, попало примерно 300 тысяч тонн метана — это один из самых мощных парниковых газов. Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы примерно 5,48 миллиона автомобилей в США. Метан имеет в 84 раза большую согревающую способность, чем углекислый газ, в течение первых 20 лет пребывания в атмосфере, но после этого быстро разлагается.

На мероприятии в Европейском парламенте вечером 27 сентября законодатели, ученые и экологи обсудили, как измерить масштаб утечки, но были едины в одном — это экологическая катастрофа.

Германия заявила, что утечка из "Северного потока" эквивалентна ориентировочно 1% от общего годового объема выбросов в стране.

"Самым прямым влиянием этих утечек газа на климат является дополнительная порция мощного парникового газа метана. Впрочем, это крошечный пузырь в океане против огромного количества так называемого летучего метана, выбрасываемого ежедневно во всем мире из-за добычи угля и нефти", — сказал Дэйв Рей, исполнительный директор Эдинбургского института конфигурации климата.

Самый известный выброс метана в США произошел в 2015 году на газохранилище в каньоне Алисо (Лос-Анджелес), где за несколько месяцев было выброшено более 97 тысяч тонн метана. Для сравнения: утечка газа из "Северного потока" могла продолжаться в течение нескольких часов.

Напомним, 26 сентября СМИ сообщили о ЧП на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления.

Вслед за "Северным потоком-2" на еще одном российском газопроводе произошло ЧП. На обеих нитях "Северного потока-1" также зафиксировали снижение давления. После аварий на российских газопроводах Дания проинформировала о загрязнении газом Балтийского моря.

Власти Германии не исключают, что аварии на "Северных потоках" могли произойти в результате спланированных диверсий.

Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Судна береговой охраны находятся рядом с местом утечки, продолжается расследование.

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