Утечка секретных документов США: Египет планировал тайно предоставить России тысячи ракет — WP

В США пока не видят признаков того, что Каир передал ракеты России.

В секретном документе разведки США, который "слили" в Сеть, говорится о намерениях президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси изготовить до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию.

Об этом пишет издание The Washington Post, которое получило документ из коллекции изображений секретных файлов, опубликованных в феврале и марте в Discord.

В части сверхсекретного документа, датированного 17 февраля, повествуется о разговорах между Сиси и высокопоставленными египетскими военными, а также упоминаются планы поставлять России артиллерийские снаряды и прах. В документе Сиси предписывает официальным лицам держать в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом". В документе прямо не указано, были ли ракеты, которые планировались производиться для России, Sakr 45, но такие ракеты будут совместимы с российскими реактивными системами залпового огня "Град".

В Египте отреагировали на эту информацию. Посол Ахмед Абу Зейд сказал, что "позиция Египта с самого начала базируется на непричастности к этому кризису и обязательству сохранять одинаковую дистанцию с обеими сторонами".

Между тем представитель правительства США на условиях анонимности относительно конфиденциальной информации сказал, что неизвестно о каком-либо выполнении плана Египта поставки оружия в Россию. "Мы не видели, чтобы это произошло", – сказал он.

Сара Маргон, директор отдела внешней политики США Фонда открытого общества, сказала, что разоблачения в документе, если они правдивы, поднимают вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты "продолжать защищать и поддерживать Египет".

Также читайте Германия предоставила новый пакет военной помощи для Украины

Добавим, что президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси — один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и главный получатель помощи от США.

Напомним, 7 апреля в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем. 9 апреля расследователи Bellingcat сообщили, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 г. на некоторых Discord-серверах.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации , в том числе и реакции на это Украины и США.

Утечка секретов из США: как документы распространили из-за игры и к чему там Маск

Читайте также: