Утечка секретных материалов: Пентагон обещает "перевернуть каждый камень", чтобы найти источник "слива"

В Соединенных Штатах Америки серьезно относятся к "сливу" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор — пока не найдут источник утечки.

Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин, пишет Reuters.

"Я не могу сейчас многое рассказать. Продолжается расследование министерства юстиции. Мы будем продолжать расследовать и переворачивать каждый камень, пока не найдем источник этого (утечки — Ред.) и его масштабы", — подчеркнул Остин.

По его словам, Пентагон ежедневно проводит совещания по этому вопросу. По словам главы Минобороны США, документы опубликовали 28 февраля и 1 марта. Впрочем, в Пентагоне не уверены, были ли другие документы, которые могли быть опубликованы в Сети ранее.

"Это вещи, которые мы выясним, продолжая расследование", – сказал он.

"Слив" секретных данных о планах США и НАТО

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Сеть попали секретные документы по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США ищут виновных. Он также подчеркнул, что некоторые документы были подделаны.

Министерство обороны Великобритании также предупреждает, что в слитых в Сеть документах есть "серьезный уровень неточности". Ведомство призвало критически относиться к распространенной в Сети информации.

Между тем издание Politico пишет, что утечка секретных документов США привела к кризису в отношениях с союзниками. Этот "слив" уже называют одним из самых больших провалов американской разведки.

Читайте также: