Утечка секретных материалов: в США ищут виновных и заявляют, что некоторые документы были подделаны

Пока не известно, есть ли еще информация для публикаций у тех, кто уже слив данные.

В Вашингтоне заявляют, что серьезно относятся к информации об утечке секретных документов планы США и НАТО и проводят расследование. Делают это, несмотря на то, что хоть некоторые из документов были подделаны.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США проверяют опубликованные документы. Именно поэтому сейчас не могут говорить об их подлинности.

"Американцы должны знать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Президент проинформирован об этом и в дальнейшем будет получать обновленные данные. Минобороны также присматривает за этим. И Минюст ведет уголовное расследование. Нет никаких оправданий потому, что эти документы были слиты". Они не должны быть доступны всем, а должны быть защищены", — подчеркнул Кирби.

Вашингтон, заметил представитель Белого дома, готов к любым действиям, чтобы понять, как произошла утечка и найти ответственные, ведь "эти документы не предназначены для публики". Министерство юстиции начало над этим работать. По словам Кирби, пока не известно, есть ли еще информация для публикаций у тех, кто слив данные.

Отвечая на вопрос, говорил ли американский лидер Джо Байден с украинским коллегой Владимиром Зеленским о документах, Кирби сказал, что американские чиновники держат контакт с союзниками и партнерами.

"Мы знаем, что некоторые из документов были подделаны. Я не буду говорить о правдивости всех документов. Мы все еще проверяем на оригинальность все документы, которые были опубликованы. На этот момент мы не можем говорить о правдивости ни одного из тех документов. Пока мы их изучаем", — подчеркнул он.

Утечка секретных данных

В ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы о планах США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением опубликовали в социальных сетях. Да, в Сеть попали документы, а это фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы "утечке" данных из секретных документов является типичной игрой российских спецслужб. По его словам, Москва, в частности, хочет "посеять сомнения и взаимные подозрения".

Издание New York Times пишет, что утечка американских секретных документов показала насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки. Отчеты разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины.

Между тем, CNN отмечает, что в слитых в соцсети секретных документах из Пентагона есть информация о том, что США шпионят за своими ключевыми союзниками, в том числе за Украиной, Южной Кореей и Израилем.

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