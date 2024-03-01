Утечка тайн Пентагона, в том числе и украинских: подозреваемый военный планирует признать вину

Ожидается, что Джек Тейшейра признает себя виновным в утечке секретов американской оборонной структуры.

Американский летчик Джек Тейшейр обвиняется в злоупотреблении информацией национальной обороны США и секретными документами.

Об этом пишет The New York Times.

Ожидается, что военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса, обвиненный в размещении десятков секретных отчетов разведки и других конфиденциальных документов на сервере социальных сетей, признает себя виновным в федеральном суде в следующий понедельник.

Федеральные прокуроры сообщили судье, что подсудимый Джек Тейшейра намеревался изменить свою вину после того, как поначалу не признал себя виновным. Лицо, знакомое с процессом, также сообщило, что летчик согласился на соглашение о признании вины.

Летчик обвиняется в злоупотреблении информацией национальной обороны и секретными документами. Прокуроры говорят, что он взял материалы с компьютеров в разведывательном подразделении на авиабазе в Кейп-Коде, поделился ими с друзьями в сети, чтобы произвести впечатление.

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Среди раскрытых тайн была информация о поставках и доставке военного оборудования в Украину и конфиденциальный отчет о перемещении российских и украинских войск. Официальные лица заявили, что раскрытие информации о перемещении войск могло скомпрометировать то, как американская разведка собирала информацию и от кого.

Пилот Тейшейра публиковал информацию в Интернете несколько месяцев.

Напомним, что 6 апреля 2023 года NYT написала об утечке секретных документов Пентагона. Часть данных касалась контрнаступления Украины.

Добавим, что подозреваемым в утечке секретной информации оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военного. Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне.

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