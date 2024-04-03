Утихомирили электрошокером: россиянин в плавках устроил массовую драку в Таиланде – видео 18+

Он пытался начать свою войну на курорте Пхукет.

Дикому российскому туристу грозит депортация и три года тюрьмы после того, как он устроил драку в отеле на Пхукете, Таиланд.

Об этом пишет Daily Star.

Одетый только в плавки 37-летний Александр Толстов утверждал, что "защищал свою жену" после того, как ее "толкнул гость отеля", а затем напал на нескольких туристов, нанося удары кулаками.

Затем он набросился на полицейских, вызванных работниками гостиницы, и трое офицеров из полицейского участка Карон на Пхукете не смогли его унять, и в конце концов пришлось применить электрошокер, чтобы прекратить его дебош.

Фанатика боевых искусств из Сибири доставили в больницу после того, как он потерял сознание, когда его ударили шокером.

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A drunken Russian barbarian forgot he was in civilized country and began attacking random people in Thailand.



Тайландский монголь, используемый в деревне, три его в шкафу, должен был быть спортивным. pic.twitter.com/wKpZWXfGlv — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 2 апреля 2024

Его 35-летняя жена Татьяна пожаловалась, что столкнулась с трудностями из-за поведения мужа.

"Мой муж подрался с гостями отеля и полицией", — сказала она. "Его забрали и теперь у нас проблемы".

Кроме сокращенного отпуска, ему грозило три года заключения. По некоторым сообщениям, он признал свою вину, и супруги были депортированы обратно к двум детям в Россию.

По другим данным, он все еще находится под стражей.

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"Пьяный российский турист спровоцировал хаос на Пхукете, напав на нескольких людей в отеле. Три офицера вмешались, но им пришлось применить электрошокер, чтобы унять его... Безумный россиянин, одетый только в летние плавки, набросился на охрану, а затем и на полицию местной гостиницы", — сообщает тайское издание Thai Examiner.

В отчете говорится о "водовороте насилия", в результате которого пострадали охранники, полицейские и подозреваемый.

Напомним, ранее в Таиланде взбешенный россиянин насильно побрил парикмахера из-за своей стрижки. Он отомстил за свою челку.

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